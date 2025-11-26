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26 ноября 2025, 17:13

«Локомотив-Кубань» попросил перевести Елатонцева на очную форму обучения

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Кирилл Елатонцев.
Фото ПБК «Локомотив-Кубань»

По информации «СЭ», «Локомотив-Кубань» обратился в Кубанский государственный университет физической культуры и спорта и туризма. Краснодарский клуб (в лице спортивного/генерального директора Виктора Мелешенко) ходатайствует о переводе центрового Кирилла Елатонцева со свободного посещения занятий на очную форму обучения на общих условиях.

Подробнее о конфликте баскетболиста сборной России и «Локомотива» можно прочитать в материале «СЭ».

Кирилл Елатонцев.Два миллиона долларов и повестка в военкомат. Подробности конфликта «Локо» с лучшим молодым центровым страны
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БК Локомотив-Кубань
Кирилл Елатонцев
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