«Локомотив-Кубань» попросил перевести Елатонцева на очную форму обучения

По информации «СЭ», «Локомотив-Кубань» обратился в Кубанский государственный университет физической культуры и спорта и туризма. Краснодарский клуб (в лице спортивного/генерального директора Виктора Мелешенко) ходатайствует о переводе центрового Кирилла Елатонцева со свободного посещения занятий на очную форму обучения на общих условиях.

Подробнее о конфликте баскетболиста сборной России и «Локомотива» можно прочитать в материале «СЭ».