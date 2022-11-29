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Сегодня, 23:28

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с американским форвардом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» подписал контракт с форвардом Крисом Хортоном, сообщает пресс-служба клуба.

В послужном списке 29-летнего американца выступления в европейских чемпионатах на протяжении пяти сезонов — он играл во Франции, Греции и Венгрии.

Форвард дважды становился лучшим подбирающим чемпионата Франции (2020, 2022) и лучшим блокирующим турнира (2022).

Этот сезон Хортон начинал в тель-авивском «Хапоэле» и набирал в среднем 13,2 очка и 5,5 подбора в чемпионате Израиля.

Источник: https://vk.com/lokobasket
БК Локомотив-Кубань
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