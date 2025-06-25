Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

25 июня, 09:21

«Локомотив-Кубань» подписал канадца Робертсона

Алина Савинова

Канадский атакующий защитник Кассиус Робертсон присоединился к «Локомотиву-Кубань», сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26.

Робертсон начинал свою карьеру в немецком «Байройте». Затем он выступал за итальянские «Болонью» и «Реджо Эмилию», канадские «Ниагару» и «Скарборо», вместе с которым выиграл национальный чемпионат.

В сезоне-2022/23 канадец играл за «Обрайдоро», следующий год провел в «Валенсии», а последним его клубом был «Ховентут». В прошедшем сезоне Робертсон стал лидером испанской команды по результативности, набирая в среднем 14,6 очка, делая 2,4 подбора, 2,7 передачи и 0,7 перехвата.

Источник: https://t.me/lokobasket/17685
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
Читайте также
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЦСКА расстался с французом М'Баем

Экс-игрок «Пари НН» Чадов перешел в ЦСКА

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости