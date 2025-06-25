«Локомотив-Кубань» подписал канадца Робертсона

Канадский атакующий защитник Кассиус Робертсон присоединился к «Локомотиву-Кубань», сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26.

Робертсон начинал свою карьеру в немецком «Байройте». Затем он выступал за итальянские «Болонью» и «Реджо Эмилию», канадские «Ниагару» и «Скарборо», вместе с которым выиграл национальный чемпионат.

В сезоне-2022/23 канадец играл за «Обрайдоро», следующий год провел в «Валенсии», а последним его клубом был «Ховентут». В прошедшем сезоне Робертсон стал лидером испанской команды по результативности, набирая в среднем 14,6 очка, делая 2,4 подбора, 2,7 передачи и 0,7 перехвата.