«Локомотив-Кубань» подписал двукратного чемпиона НБА Куинна Кука
Двукратный чемпион НБА и разыгрывающий защитник Куинн Кук подписал контракт с «Локомотивом-Кубань», сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона Единой лиги ВТБ-2021/22.
В феврале 2017 года Кук дебютировал в НБА за «Даллас», затем перешел в «Голден Стейт», с которым завоевал свой первый титул чемпиона НБА. Второй перстень получил в 2020 году в составе «Лейкерс». Сезон НБА-2020/21 начал в «Лос-Анджелесе», а закончил в «Кливленде».
Всего в НБА Кук провел 188 матчей со средней статистикой 6,4 очка, 1,7 подбора, 1,6 передачи за игру. На счету разыгрывающего 40,8 процента реализации трехочковых бросков.
«Локомотив-Кубань» на данный момент занимает 8-е место в регулярном сезоне чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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