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«Локомотив-Кубань» подписал двукратного чемпиона НБА Куинна Кука

«Локомотив-Кубань» подписал чемпиона НБА Куинна Кука
15:33
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Двукратный чемпион НБА и разыгрывающий защитник Куинн Кук подписал контракт с «Локомотивом-Кубань», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона Единой лиги ВТБ-2021/22.

В феврале 2017 года Кук дебютировал в НБА за «Даллас», затем перешел в «Голден Стейт», с которым завоевал свой первый титул чемпиона НБА. Второй перстень получил в 2020 году в составе «Лейкерс». Сезон НБА-2020/21 начал в «Лос-Анджелесе», а закончил в «Кливленде».

Всего в НБА Кук провел 188 матчей со средней статистикой 6,4 очка, 1,7 подбора, 1,6 передачи за игру. На счету разыгрывающего 40,8 процента реализации трехочковых бросков.

«Локомотив-Кубань» на данный момент занимает 8-е место в регулярном сезоне чемпионата России.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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