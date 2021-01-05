«Локомотив-Кубань» подписал американского разыгрывающего
19:41
«Локомотив-Кубань» заключил контракт с разыгрывающим Найджелом Уильямсом-Госсом. Соглашение рассчитано до конца сезона-20/21, сообщает сайт клуба.
Американец был выбран на драфте НБА-2017 под 55-м номером. Помимо «Юты», Уильямс в своей карьере выступал за сербский «Партизан» и греческий «Олимпиакос».
26-летний Уильямс-Госс готовился к сезону с «Ютой», но не прошел в состав.
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