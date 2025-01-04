Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:07

«Парма» прервала трехматчевую серию побед «Локомотива-Кубань»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Парма» в гостях победила «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ — 82:77.

Самым результативным игроком встречи стал форвард пермяков Самсон Руженцев, набравший 25 очков.

«Парма» занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» идет четвертым в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Парма-Пари» (Пермь) — 77:82 (13:22, 23:19, 23:12, 18:29)

Л-К: Андерсон (16 очков), Миллер (14), Уэйли (13)

П: Руженцев (25), Нэвелс (13), Шашков (12)

4 января. Краснодар. «Баскет-холл».

БК Локомотив-Кубань
БК Парма (Пермь)
Читайте также
Российские банки намерены до 1 июля запустить программу социальных вкладов
В Подмосковье мужчина до смерти избил скалкой 18-летнюю каратистку
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
Четыре россиянина вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ за 25 лет по версии Sportsnet
«Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба
Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ
Популярное видео
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Уралмаш» нанес «Самаре» пятое подряд поражение в Единой лиге ВТБ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости