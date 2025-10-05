Баскетбол
Сегодня, 15:59

«Локомотив» победил «Пари НН» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив» в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл «Пари НН» — 93:78.

Защитник гостей Шейн Гэтлинг стал первым баскетболистом в новом сезоне, который набрал 30 очков.

Для краснодарской команды это вторая победа в трех играх на старте регулярного чемпионата, нижегородцы потерпели первое поражение.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 93:78 (23:17, 11:17, 31:20, 28:24)

«Локомотив»: Миллер (20 + 6 передач), Робертсон (17 + 6 подборов), Хантер (10 + 5 подборов).

«Пари НН»: Гэтлинг (30), Хоменко (16), Попов (15 + 7 подборов).

5 октября. Краснодар. «Баскет-холл».

