«Локомотив-Кубань» победил «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» дома переиграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 101:86.

Самым результативным игроком краснодарской команды стал атакующий защитник Антониус Кливленд, набравший 19 очков. Лучшим в составе «Пари НН» стал тяжелый форвард Александр Чалов, набравший 24 очка.

«Локомотив-Кубань» одержал 16 победу и занимает 4-е место в турнирной таблице, «Пари НН» потерпел 10-е поражение и расположился на 5-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 101:86 (22:18, 35:17, 21:25, 23:26)

«Локомотив-Кубань»: Кливленд (19), Андерсон (14), Миллер (12), Темиров (11), Джонсон (10).

«Пари НН»: Чадов (24), Хоменко (16).

26 декабря. Краснодар. «Баскет-холл».