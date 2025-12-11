«Локомотив-Кубань» опротестует бросок ЦСКА за 0,6 секунды до конца матча

«Локомотив-Кубань» намерен подать протест по итогам матча с ЦСКА (90:95 ОТ) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает «Комсомольская правда — Кубань». Игра проходила 5 декабря в Краснодаре.

Речь идет о попадании форварда московской команды Ливио Жан-Шарля, который перевел игру в овертайм.

В краснодарском клубе считают, что засчитанный за 0,6 секунды до конца матча бросок армейцев был выполнен после истечения игрового времени. Отмечается, что таймер на табло включился с задержкой, предоставив армейцам более 0,7 секунды на бросок.

«Теперь «Локомотив-Кубань» намерен добиваться пересмотра решения. В случае удовлетворения жалобы возможен пересмотр спорного эпизода или даже аннулирование результата матча», — заявил источник.

После 14 матчей регулярки «Локомотив-Кубань» одержал 10 побед и занимает третье место в таблице. ЦСКА с 12 победами и 4 поражениями — на второй строчке.