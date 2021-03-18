«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» 18 марта в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ на своей площадке обыграл «Парму» — 85:68.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Эйгирдас Жукаускас, в активе которого 32 набранных очка.

После этой победы кубанцы вышли на четвертое место в турнирной таблице, пермяки — девятые.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Парма» (Пермь) — 85:68 (27:12, 28:19, 15:20, 15:17)