«Локомотив-Кубань» объявил о расторжении контракта с американским форвардом Джонсоном

«Локомотив-Кубань» объявил о расторжении контракта с форвардом Би Джей Джонсоном.

Отмечается, что соглашение с 30-летним игроком было расторгнуто по взаимному решению сторон.

Американец покинул клуб в конце сезона-2024/25, однако в ноябре вернулся в краснодарскую команду. В этом сезоне он провел 20 матчей, набирая в среднем за матч 8,1 очка, 3 подбора, 0,6 передачи и 0,8 перехвата.

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