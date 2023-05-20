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Сегодня, 17:00

«Локомотив-Кубань» объявил о переподписании контракта с Барфордом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Джейлен Барфорд подписал новый контракт с «Локомотивом-Кубань».

Лучший снайпер команды сезона-2022/23 продолжит выступление в составе команды в следующем розыгрыше Единой лиги ВТБ.

26-летний Барфорд входит в четверку самых результативных игроков чемпионата. В минувшем сезоне он в среднем набирал 16,6 очков, делал 3,7 результативных передачи, 3.6 подбора и 1,6 перехвата за игру.

Барфорд вместе с командой завоевал серебряные медали чемпионата-2022/23.

БК Локомотив-Кубань
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