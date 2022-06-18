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Сегодня, 17:36

«Локомотив-Кубань» объявил имя нового генерального менеджера клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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Новым генеральным менеджером «Локомотива-Кубани» назначен 47-летний сербский специалист Иван Новчич, сообщает сайт клуба.

«Я рад стать частью такой великой организации с такой славной историей как «Локомотив-Кубань». Это большая честь для меня я и воодушевлен предстоящей совместной работой. Уверен, вместе мы достигнем намеченных высоких целей», — заявил Новчич.

После ухода Алексея Саврасенко из «Локо» пост генерального менеджера клуба пустовал целый год.

Источник: https://lokobasket.com/news/192252/
БК Локомотив-Кубань
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