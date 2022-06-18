«Локомотив-Кубань» объявил имя нового генерального менеджера клуба

Новым генеральным менеджером «Локомотива-Кубани» назначен 47-летний сербский специалист Иван Новчич, сообщает сайт клуба.

«Я рад стать частью такой великой организации с такой славной историей как «Локомотив-Кубань». Это большая честь для меня я и воодушевлен предстоящей совместной работой. Уверен, вместе мы достигнем намеченных высоких целей», — заявил Новчич.

После ухода Алексея Саврасенко из «Локо» пост генерального менеджера клуба пустовал целый год.