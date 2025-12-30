«Локомотив-Кубань» не получил компенсацию за контракт Елатонцева

Спортивный «Локомотива-Кубань» Виктор Мелешенко сообщил, что руководство клуба предлагало мирное разрешение ситуации с контрактом игрока Кирилла Елатонцева, но ни одна из сторон не выплатила компенсацию.

«Переход Кирилла Елатонцева в команду «Оклахома Сунерс» является грубым нарушением его контракта с «Локомотивом-Кубанью» и пренебрежением нормами международного спортивного права, — цитирует Мелешенко ТАСС. — Мы не признаем законность его ухода в студенческий баскетбол США. Ни Университет Оклахомы, ни NCAA, ни сам игрок не контактировали с нами для обсуждения условий перехода. Все было сделано за нашей спиной. Все новости о нем и его перемещениях мы узнавали и узнаем из прессы. Хотя перед началом сезона Кирилл подтвердил свою готовность продолжать играть за наш клуб, тренерский штаб на него рассчитывал до последнего. Мы были готовы решить вопрос цивилизованно и по букве закона — через компенсацию, предусмотренную нашим контрактом. Но ни Елатонцев, ни «Оклахома» ничего нам не выплатили. Более того, контрактный спор «Локомотива-Кубани» с Елатонцевым на данный момент не урегулирован никоим образом».

В начале октября стало известно, что 23-летний баскетболист получил разрешение на игру в NCAA сроком на один год. При этом у него есть действующий контракт с «Локомотивом-Кубань», рассчитанный до конца сезона-2026/27 с опцией продления до 2029 года. «Локомотив-Кубань» направил иски в РФБ, ФИБА и NCAA по поводу отъезда Елатонцева в США.