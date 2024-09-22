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«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

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«Локомотив-Кубань» дома победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:65. Встреча прошла на арене «Баскет-Холла».

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник краснодарского клуба Карвел Андерсон — 17 очков. У «Енисея» 15 очков набрал Виктор Сэндерс.

«Локомотив-Кубань» 25 сентября сыграет с «Астаной», а «Енисей» 26 сентября — с МБА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 88:65 (20:13, 26:20, 23:13, 19:19)

22 сентября. Краснодар. «Баскет-холл».

Источник: Таблица Лиги ВТБ
БК Енисей
БК Локомотив-Кубань
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