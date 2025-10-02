«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» победил «Енисей» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 67:58.

Самым результативным игроком стал Кэшюс Робертсон из краснодарской команды, который набрал 19 очков.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» 5 октября сыграет против «Пари НН», а «Енисей» 6 октября встретится с МБА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 67:58 (23:15, 12:16, 12:11, 20:16)

«Локомотив-Кубань»: Робертсон (19), Миллер (15), Квитковских (12)

«Енисей»: Долинин (14), Тасич (13), Рыжов (12)

2 октября. Краснодар. «Баскет-холл»