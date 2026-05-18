ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» и повел в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

ЦСКА на выезде победил «Локомотив-Кубань» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 100:81.

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий армейцев Каспер Уэйр, набравший 31 очко.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Следующая игра армейцев с «Локомотивом» состоится в Краснодаре 20 мая.

Победитель полуфинала ЦСКА — «Локомотив-Кубань» встретится в финале плей-офф с победителем пары УНИКС — «Зенит» (счет в серии — 1-2).

Единая лига ВТБ

Полуфинал

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 81:100 (22:22, 13:32, 28:21, 18:25)

Л: Мартин (19), Миллер (18), Хантер (12)

Ц: Уэйр (31), Тримбл (21), Жан-Шарль, Руженцев (оба — 10)

18 мая. Краснодар. «Баскет-холл»

Счет в серии — 1-2