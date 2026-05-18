ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» и повел в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
ЦСКА на выезде победил «Локомотив-Кубань» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 100:81.
Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий армейцев Каспер Уэйр, набравший 31 очко.
ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Следующая игра армейцев с «Локомотивом» состоится в Краснодаре 20 мая.
Победитель полуфинала ЦСКА — «Локомотив-Кубань» встретится в финале плей-офф с победителем пары УНИКС — «Зенит» (счет в серии — 1-2).
Единая лига ВТБ
Полуфинал
«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 81:100 (22:22, 13:32, 28:21, 18:25)
Л: Мартин (19), Миллер (18), Хантер (12)
Ц: Уэйр (31), Тримбл (21), Жан-Шарль, Руженцев (оба — 10)
18 мая. Краснодар. «Баскет-холл»
Счет в серии — 1-2
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