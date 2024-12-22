«Локомотив-Кубань» победил ЦСКА в Единой лиге ВТБ

ЦСКА в гостях проиграл «Локомотиву-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ — 65:69.

Самым результативным в составе краснодарцев стал защитник Антониус Кливленд, набравший 18 очков. У армейцев 15 очков на счету защитника Мело Тримбла.

ЦСКА потерпел третье поражение в регулярном чемпионате, но занимает первое место (18 побед в 21 матче). У «Локомотива-Кубань» — 16 побед и 5 поражений — четвертое место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 69:65 (13:26, 20:9, 10:15, 26:15)

«Локомотив-Кубань»: Кливленд (18), Елатонцев (14), Джонсон (11).

ЦСКА: Тримбл (15), Уэйр (10), М`Бай (10).

22 декабря. Краснодар. «Баскет-холл».