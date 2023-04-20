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Сегодня, 21:57

«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА и повел в полуфинальной серии плей-офф

Руслан Минаев
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«Локомотив-Кубань» — ЦСКА.
Фото БК «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» дома обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 84:81.

В составе краснодарцев самым результативным игроком матча стал Окаро Уайт — 18 очков. У армейцев больше всех набрал Каспер Уэйр — 24 очка.

В четвертой встрече краснодарский клуб отыграл отставание в 19 очков.

«Локомотив-Кубань» повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет в Краснодаре 22 апреля. Начало — в 14.00 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 84:81 (11:25, 30:25, 12:19, 31:12)

Л: Уайт (18+5 подборов), Акун-Перселл (17+6 подборов), Барфорд (17+8 передач).

Ц: Уэйр (24), Швед (16+6 передач), Кэйкок (13+12 подборов).

20 апреля. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 2-1

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
17
26
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