«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ
«Локомотив-Кубань» дома одержал победу над «Автодором» в матче Единой лиги ВТБ — 85:63.
Краснодарцы после 11 матчей занимают седьмое место в Единой лиге ВТБ. «Автодор» идет предпоследним после 11 игр.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Девон Акун-Перселл, набравший 22 очка, 7 подборов и две голевые передачи. Лучшим у саратовцев был Доминик Мавра — 18 очков и 3 ассиста.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Автодор» (Саратов) — 85:63 (21:18, 16:19, 20:8, 28:18)
19 ноября. Краснодар. «Баскет-холл»
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Новости