«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» дома одержал победу над «Автодором» в матче Единой лиги ВТБ — 85:63.

Краснодарцы после 11 матчей занимают седьмое место в Единой лиге ВТБ. «Автодор» идет предпоследним после 11 игр.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Девон Акун-Перселл, набравший 22 очка, 7 подборов и две голевые передачи. Лучшим у саратовцев был Доминик Мавра — 18 очков и 3 ассиста.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Автодор» (Саратов) — 85:63 (21:18, 16:19, 20:8, 28:18)

19 ноября. Краснодар. «Баскет-холл»