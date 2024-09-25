«Локомотив-Кубань» победил «Астану» в Единой лиге ВТБ
«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 127:84.
Самым результативным игроком встречи стал защитник астанинцев Ти Джей Старкс, набравший 22 очка. Лучшим у краснодарцев был Карвел Андерсон (19).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Астана» — 127:84 (30:22, 28:25, 34:23, 35:14)
Л-К: Андерсон (19 очков), Кливленд (16), Елатонцев (14), Мартюк (14)
А: Старкс (22), Утоми (20), Мюррэй-Бойлс (18)
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