"Локомотив" и ЦСКА пошутили над переименованием Астаны в Нурсултан

Краснодарский "Локомотив" и ЦСКА прокомментировали информацию о смене названия столицы Казахстана Астаны. Сегодня парламент Казахстана принял поправки в конституцию страны, согласно которым Астана будет переименована в Нурсултан.

Сейчас в Единой лиге ВТБ выступает "Астана". Команда занимает пятое место в регулярном чемпионате.

"Ребята из ПБК "Астана", как там у вас дела? ПБК "Нурсултан" быть? Так-то 14 апреля у нас с вами выездной матч намечается. Пора готовиться: макетики, анонсики, вот это все", - говорится в сообщении "Локомотива" в Тивттере.

"Вот думаем, кто приедет к нам: "Астана" или "Нурсултан"?" - написали в сообщении ЦСКА в Твиттере.