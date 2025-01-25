«Локомотив» победил «Енисей», Миллер сделал дабл-дабл
«Локомотив» в домашнем матче Единой лиги ВТБ победил «Енисей» со счетом 97:80.
Защитник краснодарцев Патрик Миллер сделал первый дабл-дабл в турнире.
«Локомотив» (21 победа — 6 поражений) занимает четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, «Енисей» (10 — 18) — на девятой строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 97:80 (27:21, 22:13, 19:18, 29:28)
«Локомотив-Кубань»: Андерсон (20), Миллер (19 + 12 передач), Уэйли (15 + 5 подборов), Гудумак (13), Кливленд (11 + 5 подборов), Узинский (10).
«Енисей»: Герасимов (25), Долинин (11 + 9 подборов), Близнюк (10), Сэндерс (10).
25 января. Краснодар. «Баскет-холл».
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