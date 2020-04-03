Литовский защитник «Локомотива» выступил в ряды волонтеров

Литовский защитник «Локомотива» Мантас Калниетис, находящийся сейчас дома в Каунасе, стал волонтером благотворительной организации.

— Сейчас у меня довольно монотонный распорядок дня. С утра я делаю пробежки, тренируюсь по индивидуальной программе, а затем полностью переключаюсь на домашние дела, — цитирует пресс-служба клуба Калниетиса. — В частности, помогаю детям готовиться к урокам. Есть возможность подумать о разных глобальных вещах, обрести внутреннюю гармонию. У меня хватает свободного времени и я решил, что просто обязан делать больше хороших вещей. Уделять внимание не только своей семье, а и нуждающимся людям. Сейчас очень сложное время, но вместе мы намного сильнее!

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.