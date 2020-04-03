Литовский защитник «Локомотива-Кубани» выступил в ряды волонтеров

Литовский защитник «Локомотива-Кубани» Мантас Калниетис, находящийся сейчас дома в Каунасе, стал волонтером благотворительной организации, сообщает официальный сайт клуба.

— Сейчас у меня довольно монотонный распорядок дня. С утра я делаю пробежки, тренируюсь по индивидуальной программе, а затем полностью переключаюсь на домашние дела, — рассказал баскетболист. — В частности, помогаю детям готовиться к урокам. Есть возможность подумать о разных глобальных вещах, обрести внутреннюю гармонию. У меня хватает свободного времени и я решил, что просто обязан делать больше хороших вещей. Уделять внимание не только своей семье, а и нуждающимся людям. Сейчас очень сложное время, но вместе мы намного сильнее!