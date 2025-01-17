Лидер «Зенита» Ксавьер Мун выбыл до конца сезона

Сбылись самые плохие прогнозы относительно повреждения разыгрывающего БК «Зенит» Ксавьера Муна, которое он получил в матче регулярного чемпионата с «Пари НН» (15 января). Как стало известно «СЭ», из-за травмы колена Мун не сможет помочь сине-бело-голубым в этом сезоне.

Серьезная потеря для одного из главных претендентов на Кубок Белова. Американец, с опытом игры в НБА, был вторым снайпером команды (13,5) и лучшим по передачам (5,0). По всей видимости, «Зениту» придется выйти на рынок свободных агентов, чтобы постараться найти замену Муну.