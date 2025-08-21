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21 августа 2025, 15:30

Лидер юниорской сборной России Воронцов объяснил свой уход из «Реала»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

16-летний разыгрывающий Вадим Воронцов в интервью «СЭ» рассказал о решении вернуться в Россию, где он подписал контракт с МБА-МАИ.

— Не уговаривали ли вас остаться в «Реале»? Не исключаешь варианта, что вернешься туда через какое-то время?

— Мне предлагали остаться, зимой обсуждали новый контракт. Но я понимал, что вряд ли буду прогрессировать в связи с ограниченным игровым временем, моей ролью, и решил сменить обстановку. Что касается возможного возвращения, то для меня это всегда открытая опция. Я больше не считаюсь легионером в Испании (три сезона, что Вадим отыграл в местном чемпионате, позволяют ему больше не считаться легионером в Лиге ACB. — Прим. «СЭ»). Поэтому в случае удачной игры могу быть интересен не только «Реалу», но и другим испанским клубам в будущем.

— Почему выбрал МБА-МАИ? Выступление в Единой молодежной лиге ВТБ может способствовать твоему прогрессу?

— Я выбрал столичный клуб во многом из-за тренерского штаба. На мой взгляд, специалисты в МБА-МАИ лучшие в своем деле в России. Думаю, что под руководством Александра Афанасьева и его помощников мне будет проще сделать переход от юношеского баскетбола к взрослому. В молодежной лиге ВТБ мне придется столкнуться с новыми скоростями и уровнем «физики». Очень жду начала сезона.

Вадим Воронцов.«Понимал, что вряд ли буду прогрессировать в «Реале». Вадим Воронцов — о возвращении в Россию

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БК МБА
БК Реал
Вадим Воронцов
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