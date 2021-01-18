Лидер ЦСКА Джеймс пропустит матч против «Автодора»

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс пропустит матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора», сообщает пресс-служба армейцев.

30-летний американец получил повреждение в матче Евролиги против «Барселоны» (75:88), поэтому получил отдых. Торнике Шенгелия тоже пропустил предматчевую тренировку по медицинским показаниям, но на выезд полетел. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Джеймс набирает в среднем по 16,8 очка и делает 4,8 передач за игру, что является лучшим показателем в команде.

По-прежнему вне игры из-за травм остаются Уилл Клайберн, Андрей Лопатин и Дэниэл Хэкетт, продолжающие восстановление на базе клуба.

Матч «Автодор» — ЦСКА состоится сегодня, 18 января. Начало — в 18.00 (мск). На данный момент армейцы занимают второе место в турнирной таблице, саратовская команда — шестая.