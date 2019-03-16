Лэйси покинул "Локомотив"

Защитник Тревор Лэйси ушел из "Локомотива", сообщает официальный сайт клуба. Причиной ухода стали личные обстоятельства, которые не раскрываются.

27-летний американец выступал за команду на протяжении почти двух лет. Его средние показатели по итогам 13 матчей Единой лиги ВТБ в текущем сезоне составили 5,3 очка, 1,8 подбора, 2,1 передачи 0,8 потери и 1 перехват за 18 минут на площадке.

В 17 играх Еврокубка-2018/19 Лэйси проводил на площадке по 19 минут, набирая 6 очков, 2,1 подбора, 2,4 ассиста и 0,8 перехвата.

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