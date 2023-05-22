Лазарев рассказал о том, как баскетболисты УНИКСа праздновали свой первый чемпионский титул

Центровой УНИКСа Иван Лазарев рассказал о том, как баскетболисты казанского клуба праздновали свой первый чемпионский титул в Единой лиге ВТБ.

«В первую очередь, спасибо нашим болельщикам. Я ни разу не ощущал в своей жизни такой поддержки, какая была на полуфинальной и финальной сериях в Казани. Клуб за столько лет существования заслужил эту победу. Поздравляю семью Богачевых и весь персонал клуба. Сейчас мы можем все выдохнуть, потому что плей-офф получился очень напряженным. Было много матчей, где все решалось на последних секундах. Как праздновали победу? В раздевалке было много шампанского, все пили и обливали друг друга. В этом плане была классика. После раздевалки игроками поехали в ресторан, где скромно посидели. Но основные празднования будут еще впереди, когда пройдет официальное закрытие сезона. Там уже будет и Евгений Борисович Богачев, и тренерский штаб, и весь персонал. Мы провели традиционную историю с закидыванием карт в один общий мешок, откуда официант случайным образом вытащил карту счастливчика. И это оказалась моя карточка! Мне повезло, потому что счет получился относительно небольшой для такой большой группы людей. Мы уместились в 27 тысяч рублей. Гуляем не как наши футболисты, так что все нормально», — приводит слова Лазарева Metaratings.ru.

В полуфинальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2022/23 УНИКС в семи матчах обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга. Соперником казанского клуба в борьбе за титул был «Локомотив-Кубань», который подопечные Велимира Перасовича обыграли с общим счетом 4:1.