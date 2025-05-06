Баскетбол
6 мая, 16:22

Лазарев: «Только Найт может остановить Бэйкона»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Чемпион Евролиги в составе ЦСКА Иван Лазарев поделился мнением о том, что делать «Локомотиву-Кубань» с одним из сильнейших атакующих игроков Единой лиги Дуэйном Бэйконом.

В первом матче полуфинальной серии американский форвард повторил личный рекорд результативности (33 очка) и помог БК «Зенит» одержать уверенную победу (106:79).

«Один на один по физике самый приближенный, кто мог бы это сделать [закрыть Бэйкона], — Маркос Найт (защитник УНИКСа. — Прим. «СЭ»). Из-за его характеристик. Из-за его плотной посаженности — продавить его практически нереально из-за низкой посадки. Он жесткий хасл. Он еще очень характерный чувак.

Но тут выходит размер. Росту не научишь. Бэйкон на полголовы выше. Если с поднятыми руками, то разница [в габаритах] будет еще больше. А так как он любит эти фэйд-эвеи, ну, тут вариант максимально усложнять получение мяча, чтобы он наелся еще за это, и включать его в защите. Я бы вот так назначил номинально две эти части: чтобы он наедался в защите либо забивать через него свободные», — отметил Лазарев в эфире «Взял мяч».

Вторая игра серии состоится 7 мая.

«Я бы не стал «Локомотив» списывать со счетов, потому что в первой игре я вообще не увидел краснодарцев, — продолжил экс-центровой УНИКСа. — Это не было командной игрой. И командной защиты не было, и в нападении они рано начали торопиться куда-то, спасать все... То ли это настрой, то ли это тяжелая логистика, то ли их предыдущая серия потрепала, но они точно сыграли не на свою силу».

Во втором полуфинале ЦСКА сыграет с УНИКСом.

