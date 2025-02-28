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28 февраля 2025, 14:13

Лабери сыграет с ЦСКА, Беленицкий под вопросом

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Как стало известно «СЭ», УНИКС сыграет практически оптимальным составом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, который пройдет в Москве 1 марта.

Один из лидеров казанцев последних лет Луи Лабери восстановился после травмы и сыграет впервые с начала декабря. Также в матче может принять участие Михаил Беленицкий. Решение по нему будет принято в день игры.

Тони Тэйлор остался в Казани и продолжает курс реабилитации. Разыгрывающий должен быть доступен главному тренеру Велимиру Перасовичу в марте. У ЦСКА нет травмированных игроков.

У ЦСКА и УНИКСа по 27 побед, но армейцы сыграли на один матч меньше.

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БК УНИКС
БК ЦСКА
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