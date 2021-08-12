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Кущенко заявил, что переход Шведа в ЦСКА пойдет на пользу Единой лиге ВТБ

10:47
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что переход защитника Алексея Шведа в ЦСКА пойдет на пользу лиге.

«ЦСКА сохраняет лучшего российского игрока в структуре Единой лиги ВТБ, мы, разумеется, приветствуем, это продвигает лигу. К тому же Алексей вышел из системы ЦСКА. Голы, очки, секунды — одна из главных частей спорта, и показатели Алексея в Европе лучшие по многим пунктам. Он поиграл в НБА, все всем доказал», — приводит ТАСС слова Кущенко.

Сегодня, 12 августа, ЦСКА объявил о заключении контракта по схеме «1+1» с 32-летним Шведом. Ранее россиянин выступал за «Химки».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12112319

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Иван Торопцев все материалы автора

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