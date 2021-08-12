Кущенко заявил, что переход Шведа в ЦСКА пойдет на пользу Единой лиге ВТБ
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что переход защитника Алексея Шведа в ЦСКА пойдет на пользу лиге.
«ЦСКА сохраняет лучшего российского игрока в структуре Единой лиги ВТБ, мы, разумеется, приветствуем, это продвигает лигу. К тому же Алексей вышел из системы ЦСКА. Голы, очки, секунды — одна из главных частей спорта, и показатели Алексея в Европе лучшие по многим пунктам. Он поиграл в НБА, все всем доказал», — приводит ТАСС слова Кущенко.
Сегодня, 12 августа, ЦСКА объявил о заключении контракта по схеме «1+1» с 32-летним Шведом. Ранее россиянин выступал за «Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю