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Сегодня, 23:16

Кущенко заявил, что Единая лига ВТБ не будет менять лимит на легионеров

Алина Савинова
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что лимит на легионеров в баскетбольной лиге останется прежним.

«Лига сама будет определять количество легионеров. Пока мы ничего менять не будем. Но законодательство нам это позволяет. Но сейчас, на наш взгляд, лимит оптимальный», — цитирует Кущенко ТАСС.

В настоящее время в заявку на матч российские клубы Единой лиги ВТБ могут включать шесть иностранных баскетболистов.

В декабре 2023 года «СЭ» провел анонимный опрос генменеджеров лиги, по результатам которого большинство респондентов (8 из 14) выступили за сохранение нынешнего лимита на иностранных игроков.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Сергей Кущенко
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