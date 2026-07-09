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9 июля, 22:30

Кущенко об уходе Церковного из «Зенита»: «В последние годы дерби двух столиц стали визитной карточкой Единой лиги»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высоко оценил вклад Александра Церковного в становлении «Зенита».

54-летний функционер покинул пост генерального директора сине-бело-голубых на прошлой неделе.

«За эти восемь лет «Зенит» сильно преобразился: взяли чемпионство, подписывали больших мастеров с богатым опытом игры в Евролиге, постоянно поддерживая спортивный уровень на самой высокой отметке, — отметил «СЭ» Сергей Кущенко. — Огромная работа была проделана и с маркетинговой точки зрения. Прежде всего — в работе со зрителями, и тут результаты налицо: не раз собирали солдауты, причем не только на матчи с прямыми конкурентами. Нам нравилось, что у них были совместные проекты с футбольным «Зенитом». На игры приходили звезды футбола, матчи клубов разводились так, чтобы болельщики могли поддержать обе местные команды в один день (учитывая, что арены находятся в пешей доступности). Это реально важный кейс по привлечению новой аудитории в баскетбол.

Отдельно отметим масштабную работу с молодежными проектами. Академия была создана с нуля и уже дала много качественных игроков (Егор Рыжов, Павел Земский, Егор Евстафьев, Артем Антипов, Семен Буринский, Илья Кривых). Все это системные вещи, рекомендованные Лигой ВТБ: они помогали продвигать и продукт самой лиги, и бренд клуба.

Так что итоги восьми лет работы совета директоров и генерального директора однозначно успешные. Управлять таким клубом — задача не из легких, и тут надо отдать должное Александру: коммуникация и другие управленческие качества у него были на хорошем уровне. Возможно, побед в Единой лиге могло быть и больше, но и без этого достижений хватает. Несколько раз брали Суперкубок, выигрывали регулярку, бросали вызов ЦСКА на длинной дистанции. В последние годы дерби двух столиц стали визитной карточкой Единой лиги».

Новым генеральным директор клуба стал финансовый директор футбольного «Зенита» Василий Одинцов.

Александр Церковный.Церковный сделал топ-клуб из «Зенита», но ушел после одного неудачного сезона

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БК Зенит
Александр Церковный
Сергей Кущенко
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