Кущенко: «Защита играет ключевую роль в серии ЦСКА и «Зенита»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвел итоги третьего матча серии за третье место Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА (60:71).

«Сценарий матчей в Питере повторяет московскую пару игр, как мне кажется. «Зенит» начал третий матч по-хозяйски, но ЦСКА сумел проявить характер. Во второй половине матча защита армейцев стала непреодолимой для хозяев, — цитирует ТАСС Кущенко. — В таких долгих сериях появляются игроки, которые способны проявить себя. Сегодня Мур выдал небывалый отрезок, когда у него залетало все. Думаю, следующая игра должна быть более жесткой со стороны «Зенита». Хотя вновь отмечу, что защита в этой серии играет ключевую роль».

Армейцы вышли вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 12 мая в Санкт-Петербурге.