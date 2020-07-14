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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Кущенко переизбран на пост президента Единой лиги ВТБ

14:04
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Сегодня, 14 июля, состоялся совет Единой Лиги ВТБ. В нем приняли участие руководство лиги, представители 13 клубов-участников и члены федераций играющих стран. С приветственным словом выступил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Также состоялись перевыборы президента Единой Лиги и генерального директора. На пост президента был переизбран Сергей Кущенко, на пост генерального директора — Илона Корстин.

Новый сезон Единой лиги ВТБ начнется 20 сентября

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