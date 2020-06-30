Куртинайтис считает Шведа игроком мирового класса

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал новость о продлении контракт с защитником Алексеем Шведом. Соглашение действует до сезона-2022/23.

«Очень рад, что Алексей продолжит выступать в нашей команде, — цитирует Куртинайтиса официальный сайт клуба. — Это игрок мирового класса. В прошлых сезонах он был не только лидером «Химок», но и всего европейского баскетбола. Хорошее начало межсезонья, в том же духе продолжим «лепить» боеспособную команду, чтобы была как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне».

Средние показатели Алексея Шведа в сезоне-2019/20: 21,74 очка за игру, 7,23 передачи, 2,79 подборов, 1 перехват, эффективность 21 за 30 игровых минут. За пять сезонов в составе команды Швед провел 251 матч. Является рекордсменом клуба по набранным очкам — 5052 и по передачам -1352. Серия матчей, в которых он набирает десять и более очков продолжается с 10 апреля 2016 года и насчитывает на данный момент 188 игр.

В составе команды 31-летний Швед стал обладателем большого количества индивидуальных наград. Среди них приз Альфонсо Форда как лучшему снайперу Евролиги (2018), MVP регулярного сезона Единой Лиги ВТБ (2017, 2019), MVP Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ (2020), MVP Кубка Европы (2017) и многие другие.