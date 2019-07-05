Куртинайтис продлил контракт с "Химками"

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис продлил контракт с клубом. Новое соглашение специалиста рассчитано на два сезона. Также заключены новые контракты с ассистентами Куртинайтиса – Робертасом Кунцайтисом и Ауримасом Ясиленисом.

– Я ценю доверие, оказанное мне руководством клуба и спонсорами, – приводит пресс-служба клуба слова Куртинайтиса. – В "Химкам" мы всегда ставим перед собой только самые высокие задачи. А вызовов и челленжей я никогда не страшился, так что уже начали работать и готовиться к новому сезону.

Куртинайтис – самый успешный тренер в истории клуба. Под его руководством желто-синие завоевали три титула: золото Единой Лиги ВТБ 2011 и две победы в Кубке Европы 2012 и 2015. Проработав в команде ровно 5 лет, тренер в 2016 году покинул клуб, но в январе 2019 года вернулся. Под его руководством "Химки" вышли в финал Единой Лиги ВТБ и завоевали путевку в Евролигу 2019/2020.