Куртинайтис объяснил первое в истории поражение «Химок» от «Астаны»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Астаны» в Единой лиге ВТБ (88:89) отметил, что проблема в том, как команда сыграла в концовке. По его словам, такое происходит в этом сезоне не первый раз.

— Очень плохо, что проиграли. Знали, что не будет легко, потому что к нам вернулись четыре новых игрока; троих я пытался использовать, но они долгое время были без баскетбола, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Тяжело войти в команду и сходу поймать игру. Однако проблема даже не в том, что мы не играли хорошо, проблема в том, как мы сыграли в концовке. Повели в счете, сломали игру и не смогли защитить этот результат. После этого сфолили на трехочковом, приняли решение бросить трехочковый, когда нужно забить очко за пять секунд, набирая скорость. Это все не по-мастерски. Наша основная проблема в этом сезоне заключается в том, что мы не знаем, как разобраться в концовках и как принять оптимальный вариант, чтобы выиграть. Подобная ситуация была и в матче против «Панатинаикоса», когда за семь секунд мы не смогли выбросить хороший бросок.