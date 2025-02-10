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10 февраля 2025, 08:44

Курбанов рассказал, из-за чего ЦСКА проигрывал соперникам из топ-4 Единой лиги ВТБ

Камила Абдурахманова
корреспондент

Форвард баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов рассказал о причинах неудачной игры армейцев с соперниками из топ-4 Единой лиги ВТБ.

«Тяжело сказать, почему в последнее время для нас тяжело складываются матчи против соперников из топ-4. У нас нет какой-то одной проблемы, из-за которой нас раз за разом наказывают. Нам всем, каждому игроку, нужно понимать, что нужно гораздо серьезнее подходить к подобным играм. И у всех должно быть понимание, что ты не имеешь права расслабляться и допускать ошибки, которые могут привести к разнице в счете. Потому что матчи с подобными соперниками крайне тяжело вытаскиваются даже с разницей в минус десять.

Тяжелее ли складывается этот сезон, нежели прошлый? Вспомните прошлый сезон, когда у нас был период, в котором мы из десяти игр проиграли семь. У многих было ощущение, что уже все потеряно. Сейчас же у нас несколько подряд поражений против команд из топ-4. Это тоже определенный путь. Будем работать, чтобы стать лучше», — заявил Курбанов Legalbet.ru

ЦСКА лидирует в Единой лиге ВТБ с результатом 26 побед и 5 поражений.

В последний раз на данный момент армейцы обыгрывали соперника из топ-4 9 ноября 2024 года. Тогда ЦСКА одержал победу над УНИКСом со счетом 80:73 на выезде.

Источник: Legalbet.ru
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Баскетбол
БК ЦСКА
Никита Курбанов
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