Курбанов: «Все эти годы ЦСКА жил надеждой вернуть кубок»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал чемпионство команды в Единой лиге ВТБ.

«Все эти годы мы жили надеждой вернуть кубок. Хотя начало этого сезона у нас складывалось неоднозначно, со своими сложностями, мы сумели выправить ситуацию. Здорово, что клуб и команда прошли через эти моменты. И это привело к чемпионству. Эти эмоции дорогого стоят. Я думаю, что многим запомнится именно это чемпионство. Именно внутри клуба многим запомнится этот сезон. Это не просто победа, она невероятно значима для клуба», — приводит слова Курбанова Metaratings.ru.

ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ обыграл УНИКС и стал чемпионом впервые с 2021 года.