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Кулагин уйдет из «Локомотива»

04:31
Дмитрий Кулагин. Фото Instagram
Дмитрий Кулагин. Фото Instagram
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Атакующий защитник сборной России Дмитрий Кулагин этим летом покинет краснодарский «Локомотив». Клуб решил воспользоваться опцией выхода из контракта с 28-летним игроком.

— Официально об этом объявят в ближайшие дни, в нынешних условиях клубу проблематично продолжать сотрудничество с Дмитрием Кулагиным. У него слишком высокая зарплата, — рассказал источник «Известий».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1038300/timur-ganeev/dva-za-chetyre-dmitrii-kulagin-pokidaet-loko

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