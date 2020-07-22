Кулагин уйдет из «Локомотива»

Атакующий защитник сборной России Дмитрий Кулагин этим летом покинет краснодарский «Локомотив». Клуб решил воспользоваться опцией выхода из контракта с 28-летним игроком.

— Официально об этом объявят в ближайшие дни, в нынешних условиях клубу проблематично продолжать сотрудничество с Дмитрием Кулагиным. У него слишком высокая зарплата, — рассказал источник «Известий».