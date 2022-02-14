Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

14 февраля, 23:40

Кулагин рассказал, за счет чего «Зенит» обыграл «Зелена-Гуру»

Тимур Ганеев
Корреспондент

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин прокомментировал победу своей команды в гостевом матче с «Зелена-Гурой» (79:52) в рамках Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю всех болельщиков «Зенита» с победой, — отметил «СЭ» Кулагин. — Слаженная командная игра , качественная защита , должный настрой и строгое соблюдение схем на игру позволили нам выиграть в Польше. Весь февраль мы играем на выезде , большое количество перелетов и ограниченная ротация. Сказывается усталость. Нам предстоит игра в Минске в ближайшие дни , продолжаем работать и смотреть в будущее с оптимизмом».

«Зенит» с 11 победами и 3 поражениями идет вторым в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У «Зелены-Гуры» — 2 победы при 11 поражениях и последнее, 12-е место.

БК Зенит
Дмитрий Кулагин
0
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» в гостях с крупным счетом победил «Зелена-Гуру»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости