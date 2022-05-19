Кулагин рассказал о готовности «Зенита» к финальной серии Единой Лиги ВТБ против ЦСКА

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин высказался на счет финальной серии Единой Лиги ВТБ против ЦСКА.

«Поздравляю всех болельщиков и всю организацию с первым финалом. Мы стремились к этому с самого началу сезона, очень усердно работали, весь сезон были единой командой и единым механизмом, несмотря ни на что пришли к поставленной цели. Теперь будем работать дальше, чтобы достичь желаемого.

В первую очередь я бы отметил нашу командную химию, наши отношения, нашего тренера, у которого за плечами множество финалов. Как он говорит, мы должны сохранять концентрацию и ментально быть сильными и готовыми ко всему. Полагаю, что это и будет ключевым фактором в финале для нас. Домашняя площадка дает определенное преимущество, но так или иначе мы не можем это изменить и не обращаем внимания сейчас. Финал — событие важное, полагаю, что мы будем готовы», — приводит слова Кулагина пресс-служба клуба.

Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» состоится 20 мая в Москве. Серия будет длиться до четырех побед одной из команд.