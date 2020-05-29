Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Куда перейдет капитан ЦСКА Кайл Хайнс?

16:53
Кайл Хайнс. Фото ПБК ЦСКА.
Кайл Хайнс. Фото ПБК ЦСКА.
Теги:

Капитан ЦСКА и четырехкратный чемпион Евролиги американец Кайл Хайнс покидает армейский клуб, написал в Twitter журналист греческого издания SDNA Георге Заккас.

Как стало известно «СЭ», новой командой форварда станет «Милан», которую тренирует экс-наставник красно-синих Этторе Мессина. Именно он пригласил еще одного бывшего армейца, а также по его инициативе год назад по этому же маршруту отправился другой победитель Евролиги в составе ЦСКА Серхио «Чори» Родригес.

33-летний Кайл Хайнс выступал за ЦСКА с 2013 года. Вместе с командой он дважды выиграл Евролигу и пять раз — Единую лигу ВТБ. (Евгений Белоусов)

Андрей Ватутин: «Контракт Хайнса предполагал возможность «выхода» за фиксированную компенсацию»

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир