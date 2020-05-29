Куда перейдет капитан ЦСКА Кайл Хайнс?

Капитан ЦСКА и четырехкратный чемпион Евролиги американец Кайл Хайнс покидает армейский клуб, написал в Twitter журналист греческого издания SDNA Георге Заккас.

SDNA source: 4x EuroLeague champion Kyle Hines is expected to leave CSKA Moscow this summer. — George Zakkas (@ZakkasGeorge) May 29, 2020

Как стало известно «СЭ», новой командой форварда станет «Милан», которую тренирует экс-наставник красно-синих Этторе Мессина. Именно он пригласил еще одного бывшего армейца, а также по его инициативе год назад по этому же маршруту отправился другой победитель Евролиги в составе ЦСКА Серхио «Чори» Родригес.

33-летний Кайл Хайнс выступал за ЦСКА с 2013 года. Вместе с командой он дважды выиграл Евролигу и пять раз — Единую лигу ВТБ. (Евгений Белоусов)

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