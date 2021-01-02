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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Кроуфорд рассчитывает, что «Локомотив» обыграет «Химки»

05:18

Защитник «Локомотива» Джордан Кроуфорд надеется на победу над «Химками» в первом матче 2021 года. Игра Единой лиги ВТБ состоится в воскресенье, 4 января.

— «Химки» — сильный клуб, в котором выступают отличные игроки, — цитирует пресс-служба клуба Кроуфорда. — После ряда неудач они максимально мотивированы на каждый матч. Постараемся порадовать болельщиков хорошей игрой и сделаем все, чтобы выиграть. Поздравляю всех с Новым годом. Пускай он принесет вам только радость и положительные эмоции!

Дополнительная информация:

https://lokobasket.com/news/137802/

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