Кроуфорд рассчитывает, что «Локомотив» обыграет «Химки»

Защитник «Локомотива» Джордан Кроуфорд надеется на победу над «Химками» в первом матче 2021 года. Игра Единой лиги ВТБ состоится в воскресенье, 4 января.

— «Химки» — сильный клуб, в котором выступают отличные игроки, — цитирует пресс-служба клуба Кроуфорда. — После ряда неудач они максимально мотивированы на каждый матч. Постараемся порадовать болельщиков хорошей игрой и сделаем все, чтобы выиграть. Поздравляю всех с Новым годом. Пускай он принесет вам только радость и положительные эмоции!