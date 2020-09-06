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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Крис Крамер покинул «Химки»

20:41

Защитник Крис Крамер покинул «Химки» в связи с истечением срока соглашения. 32-летний американец перешел в российский клуб из литовского «Ритас Вильнюса» в прошлом году, подписав контракт по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Крамер набиралал в Единой лиге ВТБ в среднем 6,8 очка, делал 2,6 подбора и 2 передачи.

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