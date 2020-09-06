Крис Крамер покинул «Химки»
20:41
Защитник Крис Крамер покинул «Химки» в связи с истечением срока соглашения. 32-летний американец перешел в российский клуб из литовского «Ритас Вильнюса» в прошлом году, подписав контракт по схеме «1+1».
В прошедшем сезоне Крамер набиралал в Единой лиге ВТБ в среднем 6,8 очка, делал 2,6 подбора и 2 передачи.
?? По окончании срока действия контракта наш клуб покидает американский защитник Крис Крамер. Желаем Крису успешного продолжения карьеры! / @C_K3 leaves Khimki upon expiration of his contract, good luck! pic.twitter.com/bhM2Kj4Ehm— BC Khimki (@Khimkibasket) September 6, 2020