Крамер стал игроком "Химок"

Защитник Крис Крамер перешел в "Химки", сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что контракт заключен по схеме "1+1". Предыдущим клубом 31-летего американца был литовский "Ритас Вильнюс".
⚡️ Американский разыгрывающий Крис Крамер перешел в «Химки» / Chris Kramer joins Khimki!#ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/8rJIO3yvi7— BC Khimki (@Khimkibasket) August 4, 2019
Также он выступал за немецкие "Ольденбург" и "С. Оливер". В NCAA он играл за "Пердью".
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