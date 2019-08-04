13:07 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Крамер стал игроком "Химок"

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Защитник Крис Крамер перешел в "Химки", сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт заключен по схеме "1+1". Предыдущим клубом 31-летего американца был литовский "Ритас Вильнюс".

Также он выступал за немецкие "Ольденбург" и "С. Оливер". В NCAA он играл за "Пердью".

Все о Единой лиге ВТБ – здесь.

 

Дополнительная информация

https://bckhimki.com/news/clubnews/2019/august/4268/

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