Крамер рад перейти в "Химки" и получить возможность сыграть в Евролиге

Новичок "Химок" защитник Крис Крамер прокомментировал свой переход.

- Очень рад стать частью "Химок" и получить возможность сыграть в Евролиге, турнире высочайшего европейского уровня, - цитирует Крамера официальный сайт клуба. - Надеюсь, вместе мы сможем достичь больших успехов. Здорово, что у меня вновь будет шанс поработать с Римасом Куртинайтисом. Благодарен ему за то, что он проявил во мне заинтересованность и пригласил в клуб.

Контракт заключен по схеме "1+1". Предыдущим клубом 31-летего американца был литовский "Ритас Вильнюс". Также он выступал за немецкие "Ольденбург" и "С. Оливер". В NCAA он играл за "Пердью".

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